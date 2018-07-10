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Доля китайского юаня в глобальной торговле биткоином снизилась до 1%
09:25 09.07.2018 |
Если еще в недавнем прошлом сделки с юанем составляли более 90% мирового объема биткоин-транзакций, после введения жестких регулятивных мер в отношении криптовалютной индустрии в Поднебесной этот показатель снизился до 1%. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Данные, свидетельствующие о значительном снижении объема сделок с юанем, были опубликованы Народным банком Китая.
Напомним, в сентябре 2017 года в Китае было запрещено проведение ICO, кроме того, правительство заняло жесткую позицию в отношении торговли биткоином и другими криптовалютами, фактически выдавив биржи из страны. Заявленной целью было противодействие мошенничеству.
С тех пор власти Китая закрыли 88 криптовалютных бирж, включая такие крупные платформы, как Binance и Huobi, а также остановили 85 ICO.
«Своевременные действия регуляторов эффективно отразили последствия мощных скачков и падений курсов виртуальных валют и заложили основу глобальному тренду в области регулирования», - говорит Чжан Ифен, блокчейн-аналитик компании Zhongchao Credit Card Industry Development.
Действия регуляторов также поддержал Гуо Дажи, директор по исследованиям Института интернет-финансов при научно-технологическом центре Чжунгуаньцунь.
«Это показывает, что политика ограничений была успешной. Ожидания, что после введения запретов доля сделок с юанем на мировом рынке упадет, присутствовали с самого начала», - сказал он.
На данный момент нет признаков, что отношение регуляторов к криптовалютам будет смягчено. Следовательно, в ближайшем будущем роль юаня в торговле биткоином, по всей видимости, будет оставаться незначительной.
Отметим, что при этом отношение китайских властей к лежащей в основе биткоина технологии блокчейн далеко от негативного. Так, в мае председатель КНР Си Цзиньпин выделил эту технологию как одну из основных для информационной революции в стране. Кроме того, в прошлом месяце государственное телевидение Китая назвало блокчейн «Второй фазой Интернета».
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