Доллар дешевеет к евро 6 июля после введения торговых пошлин между США и Китаем

Курс доллара по отношению к евро опускается в пятницу днем, инвесторы отыгрывают введение взаимных импортных пошлин Китаем и США на товары объемом экспорта-импорта 34 миллиарда долларов в год, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.33 EET курс евро к доллару рос до 1,1705 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,169 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,67 иены за доллар со 110,66 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,17%, до 94,31 пункта.

Сегодня вступили в силу пошлины в 25%, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции Китая в ответ на это заявило, что США нарушили правила Всемирной торговой организации (ВТО) и начали крупнейшую в истории торговую войну. Поэтому Китай в качестве ответной меры также ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в 34 миллиарда долларов в год.

Инвесторы также ожидают позднее в пятницу статистику безработицы в США в июне. Аналитики прогнозируют, что показатель за отчетный месяц сохранился на уровне мая в 3,8%. Кроме того, министерство торговли США сообщит данные о торговом балансе страны в мае. Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса сократился на 5,7% и составил 43,7 миллиарда долларов.

"Участники (рынка - ред.) будут стремиться к тому, чтобы переключить свое внимание с торговых проблем на данные о безработице в США, и если показатели будут сильными, курс доллара к иене может вырасти и выйти из недавнего диапазона", - сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Daiwa Securities в Токио Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).