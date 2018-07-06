На межбанке 5 июля объем торгов долларом увеличился на $75,8 млн до $221,2 млн

В четверг, 5 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 75,8 млн долларов по сравнению с 4 июля до 221,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 60,2 млн долларов по сравнению с 4 июля до 260,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 11 коп. в четверг ослабел на 7 коп. до уровня 26,36 UAH/USD.