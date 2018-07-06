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Центрами размещения ICO стали офшорные зоны — Каймановы острова и Британские Виргинские острова
09:52 06.07.2018 |
Как показало исследование PwC и Crypto Valley, в январе-мае на эти регионы пришлось 60% от общего объема размещений. В январе-мае 2018 года в них вложили почти $6,5 млрд.
В 2017 году странами-лидерами по этому показателю были США и Швейцария, и именно они первыми ввели регулирование рынка ICO. Сохранил свои позиции в топе только Сингапур, удержав третье место: за полгода 2018-го здесь были размещены ICO на $1,2 млрд, а за весь 2017 год - на $641 млн.
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