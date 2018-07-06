В Южной Кореи биржи криптовалют признаны официально

Правительство Южной Кореи официально признало биржи криптовалют в качестве полноправных юридических лиц, тем самым укрепив их позицию в экономике страны, сообщает Bitcoinist.

Как сообщает местный информационный центр B-Chain , в рамках новой «классификации» блокчейн компаний, криптобиржи выделены в отдельный класс предприятий - «криптовалютные биржи и брокеры».

Ранее, как сообщил в Twitter Джозеф Янг, законодатели относили их к «поставщикам коммуникаций».

Также по предложенной классификации, блокчейн платформы, как EOS и Эфириум, относятся к «бизнесу по обеспечению и разработке программного обеспечения на базе технологии блокчейн».

В дальнейшем, классификация будет уточняться и появятся подкатегории, сообщает B-Chain, ссылаясь на источник в правительстве Южной Кореи.

Окончательный вариант классификации правительство Южной Кореи планирует выпустить в конце июля, после того как соберет мнения более чем 160 организаций. Как сообщают представители власти, правительство проведет глобальный опрос участников крипторынка и будет опираться на собранные данные при принятии последующих регулятивных мер.

Предложенная правительством классификация является еще одним шагом к признанию индустрии. С начала года действия регуляторов сложно было назвать дружелюбными по отношению к крипторынку, однако в конце мая стало известно, что правительство готово поменять свою позицию.

В июне министерство науки и компьютерных технологий Южной Корей представило стратегию развития блокчейн-индустрии в стране, под которую правительство уже выделило $200 млн.