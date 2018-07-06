Евро 6 июля перешел к росту на данных о промпроизводстве в Германии, иена дешевеет

Евро с утра в пятницу был стабилен по отношению к большинству валют, но перешел к росту на данных о промышленности Германии. При этом иена продолжает дешеветь на фоне взвешенной реакции Китая на вступление в силу новых пошлин США на импорт китайских товаров.

Народный банк Китая (НБК, центробанк) повысил справочный курс доллара к юаню на 0,2%, до 6,6336 юаня.

Курс евро к доллару в пятницу составил на 9:10 EET в пятницу $1,1712 по сравнению с $1,1691 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты к указанному времени увеличилась на 0,3% - до 129,72 иены. Доллар подорожал на 0,1%, до 110,73 иены.

Объем промышленного производства в Германии в мае 2018 года увеличился на 2,6% по сравнению с апрелем, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%.

По сравнению с маем 2017 года объем промпроизводства повысился на 3,1% вместо прогнозировавшихся 1,5%.

США ввели в пятницу дополнительные пошлины на более чем 800 видов товаров из КНР, импорт которых оставляет $34 млрд в год, и пригрозили продолжить эскалацию торгового конфликта, обложив в итоге пошлинами все китайские поставки на сумму в $500 млрд.

Президент Дональд Трамп подтвердил в четверг свою угрозу ввести дополнительные пошлины, если Пекин примет ответные меры на протекционистские меры США. В частности, уже в ближайшие недели США могут обложить пошлинами поставки еще на $16 млрд, а осенью, как ранее было объявлено, еще на $200 млрд.

Китай заявил, что ответные меры не заставят себя ждать, но не уточнил, в чем именно они будут выражаться.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) дали позитивную оценку экономике США, однако также отметили растущие риски, связанные с внешней торговлей, свидетельствует опубликованный в четверг протокол июньского заседания ЦБ.

С начала недели доллар подешевел на 0,1% в паре с евро и почти не изменился по отношению к иене. Евро в паре с иеной прибавил 0,2%.