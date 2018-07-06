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Золото дешевеет в день вступления в силу пошлин США на ввоз товаров из КНР
08:21 06.07.2018 |
Стоимость золота в пятницу утром снижается, инвесторы оценивают влияние вступивших в силу пошлин США на импорт ряда товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,5 доллара, или на 0,2%, до 1256,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,26%, до 16,055 доллара за унцию.
В пятницу, 6 июля, вступают в силу пошлины в 25% на импорт из КНР в США по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов. Ранее в пятницу министерство коммерции КНР заявило, что введением пошлин США нарушили правила Всемирной торговой организации и начали крупнейшую в истории торговую войну.
Инвесторы также реагируют на публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным документа, регулятор продолжит повышать ставку, но при этом Федрезерв выразил обеспокоенность инфляцией и торговыми спорами. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара, что снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
Позднее в пятницу инвесторы ожидают статистику по безработице в США в июне. Инвесторы прогнозируют сохранения показателя на уровне прошлого месяца в 3,8%.
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