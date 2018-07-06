В июне международные резервы сократились на 1,1% до $18 млрд

В июне международные резервы сократились на 1,1% до 17,978 млрд долларов по сравнению с маем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, за июнь международные резервы сократились на 1,1% в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированном в иностранной валюте.

Во-первых, 562,4 млн долларов были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 552,5 млн долларов составило обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Во-вторых, 162 млн долларов (в эквиваленте) правительство и Национальный банк уплатили в пользу Международного валютного фонда в течение июня.

Отмечается, что основным источником пополнения резервов в июне стали поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 539,4 млн долларов.

В то же время покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке перестала быть главным источником пополнения резервов, которым была в прошлые месяцы.

Учитывая некоторое ухудшение внешней ценовой конъюнктуры для товаров украинского экспорта и спад интересов международных инвесторов к развивающимся рынкам, возможности Национального банка выкупать избыточное предложение иностранной валюты без давления на обменный курс гривны были ограничены.

Также в июне Нацбанк впервые с января возобновил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.

Как следствие, чистая покупка иностранной валюты Национальным банком сократилась до 24 млн долларов в июне.

В частности 90 млн долларов составляла покупка иностранной валюты (все операции по покупке осуществлялись в форме интервенций по выбору лучшей цены); 66 млн долларов составляла продажа иностранной валюты (все операции по продаже осуществлялись в форме интервенций по выбору лучшей цены).

Кроме того, регулятор отмечает, что на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на сумму 38,2 млн долларов.

В целом по состоянию на 1 июля 2018 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.