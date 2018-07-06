Coinbase создаст программу для противодействия мошенничеству на криптовалютных рынках

Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase разрабатывает программу Trade Surveillance, которая позволит тщательнее следить за рынком, сообщает Business Insider.

Проект возглавит бывший глава отдела исследования рынка Нью-Йоркской биржи (NYSE) Питер Элкинс.

По его словам, целью новой программы является создание платформы для контроля рынков Coinbase, включающих предоставление розничных брокерских услуг и две биржи.

«Это похоже на проекты, над которыми я работал в NYSE. Мы используем человеческий опыт и технологии, чтобы выявить «плохих актеров», - сообщает Питер Элкинс.

Отметим, регуляторы все чаще выражают свою озабоченность фальсификациями на криптовалютном рынке. Программа Coinbase Trade Surveillance нацелена именно на предотвращение мошенничества. К слову, недавно о контроле за рынком объявили и представители биржи Gemini, однако они решили обратиться к опыту Nasdaq.

Как отмечает менеджер компании Trading Technologies Джей Биондо, эти действия помогут Coinbase и Gemini привлечь новых клиентов.

«Эффективный надзор - это ключевая функция. Биржи, которые заявляют о надзоре за рынком и предотвращении мошеннических манипуляций, привлекают больше инвесторов, так как последние чувствуют себя более уверенными и защищенными», - отмечает Биондо.

Напомним, что в конце июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила список жалоб на криптовалютную компанию Coinbase. Тогда пользователи были недовольны необъяснимой пропажей денег со счетов и плохой поддержкой со стороны биржи.