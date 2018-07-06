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Coinbase создаст программу для противодействия мошенничеству на криптовалютных рынках
18:09 05.07.2018 |
Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase разрабатывает программу Trade Surveillance, которая позволит тщательнее следить за рынком, сообщает Business Insider.
Проект возглавит бывший глава отдела исследования рынка Нью-Йоркской биржи (NYSE) Питер Элкинс.
По его словам, целью новой программы является создание платформы для контроля рынков Coinbase, включающих предоставление розничных брокерских услуг и две биржи.
«Это похоже на проекты, над которыми я работал в NYSE. Мы используем человеческий опыт и технологии, чтобы выявить «плохих актеров», - сообщает Питер Элкинс.
Отметим, регуляторы все чаще выражают свою озабоченность фальсификациями на криптовалютном рынке. Программа Coinbase Trade Surveillance нацелена именно на предотвращение мошенничества. К слову, недавно о контроле за рынком объявили и представители биржи Gemini, однако они решили обратиться к опыту Nasdaq.
Как отмечает менеджер компании Trading Technologies Джей Биондо, эти действия помогут Coinbase и Gemini привлечь новых клиентов.
«Эффективный надзор - это ключевая функция. Биржи, которые заявляют о надзоре за рынком и предотвращении мошеннических манипуляций, привлекают больше инвесторов, так как последние чувствуют себя более уверенными и защищенными», - отмечает Биондо.
Напомним, что в конце июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила список жалоб на криптовалютную компанию Coinbase. Тогда пользователи были недовольны необъяснимой пропажей денег со счетов и плохой поддержкой со стороны биржи.
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