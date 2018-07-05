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Долларовые индексы 5 июня снижаются, иена дешевеет к доллару
17:28 05.07.2018 |
Курс доллара США к евро в четверг снижается, в то время как иена дешевеет относительно американской валюты.
Поддержку единой европейской валюте оказывают хорошие статданные из Германии, отмечает MarketWatch. При этом внимание инвесторов сосредоточено на протоколе последнего заседания Федеральной резервной системы США, который будет опубликован позднее в четверг.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным министерства экономики. Относительно мая прошлого года повышение составило 4,4%. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя всего на 1,1%, второго - на 1,7%.
Евро торгуется днем в районе $1,1704 против $1,1657 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в четверг в районе 129,42 иены по сравнению со 128,79 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,59 иены против 110,49 иены в среду.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,26%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,13%.
За последние три месяца ICE U.S. Dollar подскочил на 4,3%. Прирост показателя с начала текущего года составляет 2,4%.
Член совета управляющих Европейского центрального банка Эвальд Новотны заявил, что риски для экономики еврозоны - "в первую очередь политические" и включают протекционизм в торговле, а также политическую нестабильность в Турции и Италии.
"В настоящее время мы видим, что торговая война может перерасти в валютную войну", - сказал он, имея в виду недавнее ослабление курса евро и юаня.
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