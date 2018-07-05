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Объем торгов долларом на межбанке 4 июля уменьшился на $50,8 млн до $145,4 млн
12:35 05.07.2018 |
В среду, 4 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 50,8 млн долларов по сравнению с 3 июля до 145,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 36,6 млн долларов по сравнению с 3 июля до 200,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.
Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 5 коп. в среду поднялся на 11 коп. до уровня 26,43 UAH/USD.
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