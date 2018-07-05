Золото дорожает 5 июля на фоне снижения курса доллара к мировым валютам

Стоимость золота демонстрирует положительную динамику в четверг утром на фоне ослабления доллара перед публикацией протокола июньского заседания ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,5 доллара, или на 0,12%, до 1255 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,23%, до 16,08 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота в четверг утром оказывает курс доллара, который снижается по отношению к мировым валютам перед публикацией протокола июньского заседания ФРС, на котором регулятор повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,75-2% годовых.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается в четверг утром на 0,09%, до 94,58 пункта.

Протокол прошедшего заседания ФРС США является важным для рынков, поскольку инвесторы надеются получить подсказки относительно дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора.

Кроме того, инвесторы ждут в пятницу новых данных по безработице в США в июне. Аналитики прогнозируют сохранение безработицы на уровне предыдущего месяца в 3,8%. При этом, согласно прогнозам, число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошедшем месяце выросло на 200 тысяч после роста на 223 тысячи в мае.