Долларовые индексы слабо повышаются 4 июля на фоне низкой активности торгов

Курс доллара США в среду слабо повышается к евро и снижается к иене на фоне низкой активности торгов, поскольку американские торговые площадки закрыты в связи с празднование в стране Дня независимости.

Поддержку единой европейской валюте не оказали даже хорошие данные относительно состояния экономики еврозоны.

Евро торгуется днем в районе $1,1640 против $1,1658 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится в среду в районе 128,62 иены по сравнению со 128,93 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,50 иены против 110,59 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,06%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,03%.

Как стало известно в среду, индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг еврозоны увеличился в июне до максимума за четыре месяца - 55,2 пункта по сравнению с 53,8 пункта в предшествующий месяц. При этом аналитики ожидали менее значительного повышения - до 55 пунктов ровно.

Тем временем сводный PMI поднялся в июне до 54,9 пункта с 54,1 пункта в предыдущий месяц (минимум с ноября 2016 года). Аналитики в среднем ожидали увеличения до 54,8 пункта.