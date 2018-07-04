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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.4405 грн

13:15 04.07.2018 |

Финансы

НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.

Межбанк


Час

04.07.2018

03.07.2018

Кількість угод

Обсяг купівлі та продажу,

млн. дол. США

Середньозважений курс

Середньозважений курс

9:30

-

-

-

-

10:00

-

-

-

-

10:30

2

1.00

26.4000

26.3021

11:00

22

11.86

26.4277

26.2877

11:30

52

32.68

26.4449

26.2886

12:00

102

55.56

26.4445

26.2905

12:30

162

77.42

26.4445

26.2974

13:00

232

116.06

26.4406

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