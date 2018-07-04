На межбанке 3 июля объем торгов долларом увеличился на $18,1 млн до $196,2 млн

Во вторник, 3 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 18,1 млн долларов по сравнению со 2 июля до 196,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 33,7 млн долларов по сравнению со 2 июля до 237,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 6 коп. во вторник повысился на 5 коп. до уровня 26,32 UAH/USD.



