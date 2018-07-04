По мере краха ICO доля биткоина на рынке растет

За последние три месяца биткоин, главная валюта криптовалютного рынка, на фоне третьей, едва ли не худшей коррекции на рынке, упрочила свое доминирующее положение, пишет CCN.

В мае индекс доминирования биткоина составлял около 35%, к июлю его доля выросла еще на 7%. Известно, что в большей степени инвесторы склонны вкладывать средства в крупные цифровые активы, такие как биткоин и эфир, причем делать это на медвежьим цикле, ведь обычно спады сменяются движением вверх.

Как показано в таблице ниже, предоставленной CoinMarketCap, индекс доминирования биткоина начал расти с середины апреля, когда криптовалютный рынок начал демонстрировать падение стоимости и объема.

На прошлой неделе рынок криптовалюты начал стабилизироваться и даже восстанавливать импульс, что выразилось в увеличении объема торгов основных цифровых активов. Как в краткосрочных, так и в среднесрочных ралли, токены и небольшие криптовалюты, как правило, превосходят BTC и ETH. Следовательно, индекс доминирования снизился с 1 июля, когда рынок начал восстанавливаться.

По этому поводу руководитель отдела глобальных исследований инвестиций Стив Стронгин из Goldman Sachs заметил:

«Меня беспокоит высокая степень корреляции между различными криптовалютами. Вопреки тому, как это происходит на разумном рынке, новые валюты не уменьшают стоимость существующих валют; похоже, все они движутся как единый класс активов. В этом заключается важное различие между криптовалютами и фиатом; если правительство решит отказаться от валюты, обычно оно определяет остаточную стоимость этой валюты и осуществляет ее замену».

Когда BTC или эфир идут на снижение, криптовалюты с меньшей рыночной капитализацией падают вниз с еще большими потерями, а когда BTC или ETH поднимаются вверх, небольшие криптовалюты показывающий на 10-20% прирост.

Эта тревожная тенденция коррелированного движения привела к тому, что индекс доминирования BTC оставался достаточно низким - на уровне 30%, однако на среднесрочных медвежьих рынках медведей, где небольшие валюты показывают себя слабо, индекс доминирования BTC растет.

На этом этапе развития рынка, когда ежемесячно создаются сотни новых токенов и криптовалют, индекс доминирования биткоина является индикатором состояния рынка. Обычно, когда индекс доминирования биткоина низкий, рынок находится на медвежьем цикле, а когда индекс доминирования биткоина высокий, на рынке развивается бычий тренд.