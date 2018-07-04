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По мере краха ICO доля биткоина на рынке растет
10:01 04.07.2018 |
За последние три месяца биткоин, главная валюта криптовалютного рынка, на фоне третьей, едва ли не худшей коррекции на рынке, упрочила свое доминирующее положение, пишет CCN.
В мае индекс доминирования биткоина составлял около 35%, к июлю его доля выросла еще на 7%. Известно, что в большей степени инвесторы склонны вкладывать средства в крупные цифровые активы, такие как биткоин и эфир, причем делать это на медвежьим цикле, ведь обычно спады сменяются движением вверх.
Как показано в таблице ниже, предоставленной CoinMarketCap, индекс доминирования биткоина начал расти с середины апреля, когда криптовалютный рынок начал демонстрировать падение стоимости и объема.
На прошлой неделе рынок криптовалюты начал стабилизироваться и даже восстанавливать импульс, что выразилось в увеличении объема торгов основных цифровых активов. Как в краткосрочных, так и в среднесрочных ралли, токены и небольшие криптовалюты, как правило, превосходят BTC и ETH. Следовательно, индекс доминирования снизился с 1 июля, когда рынок начал восстанавливаться.
По этому поводу руководитель отдела глобальных исследований инвестиций Стив Стронгин из Goldman Sachs заметил:
«Меня беспокоит высокая степень корреляции между различными криптовалютами. Вопреки тому, как это происходит на разумном рынке, новые валюты не уменьшают стоимость существующих валют; похоже, все они движутся как единый класс активов. В этом заключается важное различие между криптовалютами и фиатом; если правительство решит отказаться от валюты, обычно оно определяет остаточную стоимость этой валюты и осуществляет ее замену».
Когда BTC или эфир идут на снижение, криптовалюты с меньшей рыночной капитализацией падают вниз с еще большими потерями, а когда BTC или ETH поднимаются вверх, небольшие криптовалюты показывающий на 10-20% прирост.
Эта тревожная тенденция коррелированного движения привела к тому, что индекс доминирования BTC оставался достаточно низким - на уровне 30%, однако на среднесрочных медвежьих рынках медведей, где небольшие валюты показывают себя слабо, индекс доминирования BTC растет.
На этом этапе развития рынка, когда ежемесячно создаются сотни новых токенов и криптовалют, индекс доминирования биткоина является индикатором состояния рынка. Обычно, когда индекс доминирования биткоина низкий, рынок находится на медвежьем цикле, а когда индекс доминирования биткоина высокий, на рынке развивается бычий тренд.
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