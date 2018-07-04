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Информация об агентстве
Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 206 млн гривен
Министерство финансов 3 июля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 206 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Размещены ценные бумаги со сроком обращения 1 064 дня на 206,003 млн гривен под 16,15% годовых.
Также к размещению предлагались бумаги со сроком обращения 595 и 707 дней.
|Номер аукциона
|115
|116
|117
|Код выпуска облигаций
|Первинне розміщення -
|Дорозміщення UA4000198006
|Дорозміщення UA4000194377
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|03.07.2018
|03.07.2018
|03.07.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|04.07.2018
|04.07.2018
|04.07.2018
|Срок оплаты процентов
|22.08.2018
|12.12.2018
|05.12.2018
|Срок оплаты процентов
|21.08.2019
|11.12.2019
|05.06.2019
|Срок оплаты процентов
|20.02.2019
|12.06.2019
|04.12.2019
|Срок оплаты процентов
|19.02.2020
|10.06.2020
|03.06.2020
|Срок оплаты процентов
|02.12.2020
|Срок оплаты процентов
|02.06.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|0,00
|73,20
|83,75
|Номинальный уровень доходности, %
|0,00%
|14,64%
|16,75%
|Срок обращения (дней)
|595
|707
|1064
|Срок погашения
|19.02.2020
|10.06.2020
|02.06.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|81 721 000,00
|50 000 000,00
|250 779 000,00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|0,00
|0,00
|200 779 000,00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|0,00
|3 192 220 000,00
|3 153 670 000,00
|Количество поданных заявок, шт.
|3
|1
|3
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|0
|0
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|16,50%
|16,45%
|16,40%
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|16,50%
|16,45%
|16,15%
|Установленная доходность, %
|0,00%
|0,00%
|16,15%
|Средневзвешенная доходность, %
|0,00%
|0,00%
|16,15%
|Поступление в бюджет
|0,00
|0,00
|206 003 269,58
Данные: Минфин Украины.
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