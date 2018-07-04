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Иена дорожает к доллару 4 июля на рисках глобальной торговой войны
08:39 04.07.2018 |
Курс иены растет в среду по отношению к доллару на фоне опасений относительно возможности глобальной торговой войны, которые увеличивают спрос на более надежные активы, в том числе и японскую валюту, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.52 EET курс доллара к иене снижался до 110,44 иены за доллар со 110,57 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,1663 доллара за евро с 1,1658 доллара за евро днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 94,55 пункта.
Участники торгов продолжают отыгрывать новости, связанные с торговыми ограничениями США в отношении других стран и стараются избегать покупок рисковых активов, отдавая предпочтения более надежным.
Во вторник ряд стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО), включая Россию, ЕС, Китай и Японию выразили обеспокоенность возможностью введения США импортных пошлин на автомобили. Страны отметили, что такие меры приведут к серьезным сбоям на мировом рынке и в глобальной торговой системе, учитывая, какую долю занимает торговля автомобилями.
Кроме того, участники торгов ждут пятницы, 6 июля, когда должна вступить в силу таможенная пошлина США в 25% по 545 наименованиям товаров из Китая на сумму около 34 миллиардов долларов.
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