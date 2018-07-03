Банк Финляндии: криптовалюты - не настоящие валюты, а лишь «системы подсчета несуществующих активов»

Центральный банк Финляндии выпустил документ под названием «Великий обман криптовалют», в котором высказал свое отношение к цифровым валютам. Об этом сообщает Cointelegraph.

Автором документа выступил Алекси Грим, советник по дигитализации и глава Цифрового Центрального Банка при Министерстве финансовой стабильности и статистики Финляндии.

При помощи данного документа Грим пытается донести, насколько «плохо в обществе понимают концепцию денег» и как сильно интернет и соцсети «смешивают правду и вымысел».

Представитель Банка Финляндии считает, что криптовалюты - не настоящие валюты, а лишь «системы подсчета несуществующих активов». В качестве аргумента он приводит тот факт, что такие технологии, как блокчейн, по сути являются системами хранения данных. А их использование для криптовалют «не соответствует фундаментальным характеристикам денег». В документе также приводятся несколько цитат из других исследований, преимущественно с негативным оттенком.

«В любом случае и для любых целей, эта база данных является централизованной. Тот факт, что существует множество синхронизированных и распределенных по сети копий базы, не важен, ведь каждая копия содержит одни и те же данные», - отмечает Грим.

Согласно документу, основным мотивом покупки криптовалют являются криминальные действия, ощущение причастности к сообществу, попытка защититься от «реального или вымышленного» государственного притеснения либо же спекулятивная торговля.

Кроме того, Алекси Грим задает вопрос: «Что же такое деньги?». Он отмечает, что со временем значение этого слова изменилось, но до сих пор под деньгами подразумевается единица для обмена, которую можно хранить и считать. А вот криптовалюты, по его мнению, появляются «из воздуха».

Напомним, что недавно комитет Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам опубликовал документ, согласно которому криптовалюты не представляют угрозы для центральных банков различных стран мира. Также аналитики отметили, что с появлением криптовалют в мире финансов произошли положительные изменения.