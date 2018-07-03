Финансовые новости
- |
- 03.07.18
- |
- 20:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банк Финляндии: криптовалюты - не настоящие валюты, а лишь «системы подсчета несуществующих активов»
18:57 03.07.2018 |
Центральный банк Финляндии выпустил документ под названием «Великий обман криптовалют», в котором высказал свое отношение к цифровым валютам. Об этом сообщает Cointelegraph.
Автором документа выступил Алекси Грим, советник по дигитализации и глава Цифрового Центрального Банка при Министерстве финансовой стабильности и статистики Финляндии.
При помощи данного документа Грим пытается донести, насколько «плохо в обществе понимают концепцию денег» и как сильно интернет и соцсети «смешивают правду и вымысел».
Представитель Банка Финляндии считает, что криптовалюты - не настоящие валюты, а лишь «системы подсчета несуществующих активов». В качестве аргумента он приводит тот факт, что такие технологии, как блокчейн, по сути являются системами хранения данных. А их использование для криптовалют «не соответствует фундаментальным характеристикам денег». В документе также приводятся несколько цитат из других исследований, преимущественно с негативным оттенком.
«В любом случае и для любых целей, эта база данных является централизованной. Тот факт, что существует множество синхронизированных и распределенных по сети копий базы, не важен, ведь каждая копия содержит одни и те же данные», - отмечает Грим.
Согласно документу, основным мотивом покупки криптовалют являются криминальные действия, ощущение причастности к сообществу, попытка защититься от «реального или вымышленного» государственного притеснения либо же спекулятивная торговля.
Кроме того, Алекси Грим задает вопрос: «Что же такое деньги?». Он отмечает, что со временем значение этого слова изменилось, но до сих пор под деньгами подразумевается единица для обмена, которую можно хранить и считать. А вот криптовалюты, по его мнению, появляются «из воздуха».
Напомним, что недавно комитет Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам опубликовал документ, согласно которому криптовалюты не представляют угрозы для центральных банков различных стран мира. Также аналитики отметили, что с появлением криптовалют в мире финансов произошли положительные изменения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Избирательный невроз: Зачем украинцев подсаживают на изменения в Конституции
|Избежать «войны всех против всех». Почему Холодницкий может обойтись выговором без увольнения
|Уехать, чтобы остаться. Почему трудовая миграция - благо для Украины
|Рада приняла закон для возобновления кредитования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы Украины во вторник изменились разнонаправленно
|Банк Финляндии: криптовалюты - не настоящие валюты, а лишь «системы подсчета несуществующих активов»
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 3 июля составил 26.2993 грн
|Китайская CBRC предложила ввести лицензирование криптовалютного бизнеса
|Депозитные ставки для физлиц 03.07.18
|Евро дорожает 3 июня после устранения угрозы политического кризиса в Германии
Это интересно
|Apple и Samsung вне суда урегулировали семилетний патентный спор
|Смарт-кольцо Samsung сможет заменить телефон
|Facebook закрыла проект интернет-дронов на солнечной энергии
|Xiaomi выводит на рынок измельчитель отходов для кухни
|Uber получил лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев с рядом условий
|725-сильный Aston Martin DBS Superleggera раскрыли до премьеры
|Аналитики: к 2022 году рынок видеоигр «примерно на 100% станет цифровым»