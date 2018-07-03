Китайская CBRC предложила ввести лицензирование криптовалютного бизнеса

В рабочем документе, опубликованном Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC), обозначена необходимость лицензирования местными регулирующими органами деятельности, имеющей отношение к криптовалютам.

Авторами документа под названием «Исследование разработки и регулирования технологии распределенного реестра, блокчейна и цифровых валют» стали исследователи CBRC Ли Вэньхон (Li Wenhong) и Цзян Цзэшен (Jiang Zeshen). Документ был опубликован в среду 27 июня.

Документ полностью посвящен исследованиям регулятора в отношении криптовалюты. Кроме того, в нем кратко излагаются юридические усилия, предпринимаемые различными юрисдикциями для управления деятельностью, связанной с деривативами криптовалют, а также с ICO. В документе говорится:

«В настоящее время любая сделка с капиталом, относящаяся к технологии распределенного реестра, блокчейну, криптовалюте и ее деривативам, ICO и операциям по обмену, должна рассматриваться как финансовые услуги. Поэтому они должны быть помещены в соответствующие финансовые регламентные рамки с целью законной работы на основании лицензии».

Хотя в документе указывается, что мнение исследователей не обязательно отражают взгляды самого регулятора, это предложение все равно весьма примечательно. В первый раз китайские регуляторы выступают за схему лицензирования криптовалютных компаний, которая была принята в США и Японии.

Кроме того, в документе отмечается, что потенциальное регулирование не должно ограничиваться только ICO и торговлей криптовалютами, а должно применяться к любому сервису, который имеет дело с транзакциями, связанными с блокчейном.

Как сообщалось ранее, решение Народного банка Китая и шести других регуляторов, включая CBRC, привело к запрету ICO и криптовалютной торговли на территории страны осенью 2017 года в связи с тем, что они представляют собой нелицензированную финансовую деятельность. Однако речь про лицензирование криптовалютных операций ранее не шла и сегодняшнее заявление - первый подобный прецедент.

Одними из самых известных примеров лицензирования деятельности криптовалютных компаний могут похвастаться США и Япония. В Нью-Йорке печально известные правила BitLicense заставили многие криптовалютные и блокчейн-стартапы покинуть штат, в связи с неподъемными требованиями регулятора. Однако в последнее время стали появляться сообщения о том, что спорное регулирование может быть пересмотрено.

В Японии дела обстоят несколько лучше - там система работает с целью регулирования деятельности бирж, а не для подавления инноваций. Но и в Стране Восходящего Солнца все не так гладко - недавно FSA Японии ужесточило требования по лицензированию криптовалютных бирж в связи с участившимися взломами и проблемами в системе безопасности площадок.