Первые пулы кредитов недобросовестных корпоративных заемщиков будут выставлены на продажу в июле, - ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц представил политику формирования пулов корпоративных кредитов, первые пулы которых будут выставлены на продажу в июле.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

На данный момент завершаются процедуры внутреннего согласования.

"Для нас важно разработать такие принципы формирования пулов, чтобы полностью нивелировать субъективный фактор и ​​возможность постороннего вмешательства в этот процесс. В основе - так называемый календарный подход, когда в состав пула в хронологическом порядке проведения аукционов будут включаться активы, индивидуальная продажа которых не состоялась. И каждый последующий лот будет начинать формироваться автоматически, как только предыдущий достигнет установленной нижней границы по размеру пула - общая сумма задолженности по кредитам достигнет 1 млрд гривен", - цитирует пресс-служба замдиректора-распорядителя фонда Светлану Рекрут.

При этом нормативными актами фонда установлено еще одно ограничение: задолженность по индивидуальному активу, включенному в состав пула, не может превышать 50% от общей задолженности пула.

Так, например, если задолженность по одному кредиту составляет 1,5 млрд гривен - в состав пула будут включены права требования еще по нескольким кредитам, суммарная задолженность по которым составит также 1,5 млрд гривен.

Поэтому фактический размер пулов может варьироваться от одного до нескольких миллиардов гривен.

В настоящее время завершается процедура формирования первых девяти таких пулов.

Ожидается, что в их состав войдут права требования по почти 700 кредитам юридических лиц, общая задолженность по которым составляет около 15 млрд гривен.

Несмотря на то, что каждый из активов уже прошел этап индивидуальных торгов по голландской модели аукционов и в процессе снижения цены даже на 80% так и не был продан, - начальная цена реализации каждого пула составит 20% от общей задолженности по договорам - около 400 млн гривен за пул.

В состав каждого сформированного лота в среднем будут входить активы 8-10 неплатежеспособных банков.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году ФГВФЛ реализовал активы банков-банкротов на 3 млрд гривен.