На межбанке 2 июля объем торгов долларом уменьшился на $85 млн до $178,1 млн

В понедельник, 2 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 85 млн долларов по сравнению с 27 июня до 178,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 83,7 млн долларов по сравнению с 27 июня до 203,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 14 коп. в понедельник опустился на 6 коп. до уровня 26,27 UAH/USD.