Coinbase Custody открыла двери «китам» криптовалютного рынка

Крупнейшая американская криптовалютная компания Coinbase начала принимать средства от широкого круга институциональных инвесторов из США и ЕС.

Как отмечается в блоге компании, сервис Coinbase Custody доступен для институциональных и прочих участника рынка, которые могут себе позволить инвестировать в криптовалюты сумму, превышающую $10 млн.

По словам представителей калифорнийской компании, первый депозит на платформе Coinbase Custody был сделан на прошлой неделе. Теперь же сервис доступен для всех участников рынка.

Также представители Coinbase отмечают, что в настоящее время компания оперирует криптоактивами на общую сумму $20 млрд. В компании надеются, что платформа Coinbase Custody позволит привлечь на рынок дополнительные $10 млрд.

К настоящему времени криптовалютные инвестиции через платформу Coinbase Custody доступны для клиентов из США и ЕС. Однако уже к концу этого года компания планирует расширить экспансию на азиатский рынок.

Напомним, ранее Coinbase заявляла, что предпринимает активные шаги, чтобы стать регулируемым брокер-дилером и предложить клиентам блокчейн-продукты со свойствами ценных бумаг, а также получить возможность токенизации различных видов активов.