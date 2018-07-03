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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Страховщики увеличили сбор премий по "Зеленой карте" на 27,2% до 530 млн гривен в январе-мае

 

Страховщики увеличили сбор премий по системе международного автострахования "Зеленая карта" на 27,19% до 530,021 млн гривен за январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро, передают Українські Новини.

Страховщики уменьшили выплаты по "Зеленой карте" на 7,95% до 4 757,407 тыс. евро.

Всего за январь-май было заключено 261 303 договора страхования "Зеленая карта", что на 3,48% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, "Зеленая карта" - это система страховой защиты потерпевших в ДТП независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства.
По материалам: Українські Новини
 

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