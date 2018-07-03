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Золото 3 июля дешевеет до минимумов года на укреплении доллара
09:00 03.07.2018 |
Укрепление курса доллара по отношению к основным мировым валютам во вторник подталкивает стоимость золота до минимальных отметок с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,5 доллара, или на 0,21%, до 1239,1 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена драгметалла падала до 1237,36 доллара, что является самой низкой отметкой с 12 декабря 2017 года. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,09% - до 15,82 доллара за унцию.
Давление на стоимость драгоценного металла продолжает оказывать растущий по отношению к мировым валютам, и в частности, к евро и иене курс доллара. Курс доллара к евро рос до 1,1633 доллара за евро с 1,1639 доллара, а к иене - до 110,95 иены за доллар со 110,9 иены.
"Это все происходит из-за доллара, а не из-за каких-то новостей", - считает аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер. Он отметил, что на рынке наблюдается высокий спрос на доллары, и в таких условиях золото особенно уязвимо.
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