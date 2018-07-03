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Евро дорожает 3 июня после устранения угрозы политического кризиса в Германии
16:33 03.07.2018 |
Курс евро к доллару США растет во вторник на фоне ослабления риска политического кризиса в Германии после достижения представителями правящей коалиции ФРГ соглашения по вопросу миграции.
Как сообщалось, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и главе МВД ФРГ Хорсту Зеехоферу удалось прийти к согласию по вопросу миграционной политики, что сняло угрозу распада правящей коалиции.
В рамках компромисса правительство Германии создаст специальные миграционные центры около своих границ, чтобы заявления тех, кто может получить статус беженца, рассматривались максимально быстро. Предполагается, что мигранты, которые не смогут получить убежище в Германии, будут отправляться назад в те страны, куда они прибыли.
"Соглашение сводит на нет риск новых выборов в ФРГ и сохраняет стабильность, которую Меркель обеспечивает экономике Германии", - цитирует MarketWatch управляющего директора по валютной стратегии BK Asset Management Бориса Шлоссберга.
Пара евро/доллар во вторник торгуется на уровне $1,1651 по сравнению с $1,1639 на закрытие предыдущей сессии.
Евро "остается уязвимым к дальнейшим торговым спорам с администрацией президента США Дональда Трампа", считает Б.Шлоссберг.
"Эскалация торгового спора, особенно в отношении автомобильного сектора, подтолкнет курс евро к очередным минимумам", - отмечает эксперт.
Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,2%.
Курс доллара относительно иены снизился до 110,69 иены против 110,9 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 128,97 иены по сравнению с 129,08 иены к закрытию рынка в понедельник.
Стоимость фунта стерлингов выросла во вторник до $1,3190 по сравнению с $1,3143 накануне после того, как член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Майкл Сондерс заявил, что британский ЦБ в ближайшие годы может быть вынужден повышать процентные ставки быстрее, чем рассчитывает рынок.
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