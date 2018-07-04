НБУ разрешил первичным дилерам ОВГЗ выполнять функции брокеров для своих клиентов с сентября

Национальный банк разрешил первичным дилерам ОВГЗ выполнять функции брокеров для своих клиентов с сентября.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Национальный банк создает условия для активизации рынка государственных облигаций Украины путем совершенствования механизма первичного размещения облигаций внутренних государственных займов.

Во-первых, первичные дилеры получают возможность выполнять функцию брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при первичном их размещении от своего имени, по поручению и за счет своих клиентов.

Во-вторых, предоставляется возможность зачисления облигаций на собственный счет первичного дилера в ценных бумагах в случае несвоевременного перечисления или неперечисления средств клиентом.

В-третьих, увеличивается срок, в течение которого могут поступить средства от участников размещения по облигациям, от двух рабочих дней до пяти.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ от 26 июня 2018 года №72.

Они вступают в силу с 1 сентября 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, в апреле Министерство финансов выбрало Альфа-банк (Украина), Кредобанк и банк "Пивденный" первичными дилерами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вместо Universal Bank.