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НБУ разрешил первичным дилерам ОВГЗ выполнять функции брокеров для своих клиентов с сентября
15:15 02.07.2018 |
Национальный банк разрешил первичным дилерам ОВГЗ выполнять функции брокеров для своих клиентов с сентября.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.
Национальный банк создает условия для активизации рынка государственных облигаций Украины путем совершенствования механизма первичного размещения облигаций внутренних государственных займов.
Во-первых, первичные дилеры получают возможность выполнять функцию брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при первичном их размещении от своего имени, по поручению и за счет своих клиентов.
Во-вторых, предоставляется возможность зачисления облигаций на собственный счет первичного дилера в ценных бумагах в случае несвоевременного перечисления или неперечисления средств клиентом.
В-третьих, увеличивается срок, в течение которого могут поступить средства от участников размещения по облигациям, от двух рабочих дней до пяти.
Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ от 26 июня 2018 года №72.
Они вступают в силу с 1 сентября 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, в апреле Министерство финансов выбрало Альфа-банк (Украина), Кредобанк и банк "Пивденный" первичными дилерами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вместо Universal Bank.
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