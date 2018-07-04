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Объем частных денежных переводов в Украину в 1-м квартале вырос на 34,2% до $2,6 млрд
Объем частных денежных переводов в Украину в январе-марте текущего года вырос на 34,2% до 2,614 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.
При этом лидером по переводам в Украину является Польша.
Переводы из Польши выросли за отчетный период на 44,9% до 865 млн долларов.
Россия на втором месте - объем переводов снизился на 8,3% до 300 млн долларов.
Тройку лидеров замыкает США - их объем вырос на 29,7% до 192 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и осуществил дооценку объема частных денежных переводов в Украину за 2015-2017 годы.
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