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Волатильность биткоина угрожает экономике Исландии
Несмотря на удаленное положение вулканического острова, экономическое влияние индустрии криптовалютного майнинга оказывается значительным для Исландии.
Зависимость страны от майнинга становится фактором, который «нельзя исключать при оценке рисков», сказал министр финансов страны Бьярни Бенедиктссон (Bjarni Benediktsson). Он выразил свою обеспокоенность по поводу того, что в случае окончания криптовалютного бума, экономика Исландии может пострадать.
Благодаря своему холодному климату, идеальному для охлаждения компьютерного оборудования, Исландия уже давно признана в качестве наиболее подходящей страны в мире для криптовалютного майнинга. Кроме того, она стала первым государством, которое использует больше электроэнергии для майнинга, чем для питания домашних хозяйств.
Холодная температура Исландии создает идеальные условия для мощных компьютеров, используемых в криптовалютной добыче. Компания, занимающаяся майнингом на территории страны, может значительно сэкономить на расходах на кондиционирование воздуха, по сравнению с фирмами, работающими в теплом климате. Кроме того, возобновляемая гидроэнергетическая и геотермальная энергия Исландии, питаемая вулканами острова, становится идеальным "топливом" для чрезвычайно энергоемкого процесса добычи биткоина.
Экономическая активность, вызванная добычей криптовалют, способствовала восстановлению страны после финансового кризиса 2008 года, который ударил по Исландии особенно сильно.
Идеальные условия означают, что интерес майнеров к Исландии продолжает расти, сказал Стюрмир Хафлисон (Styrmir Hafliðason), менеджер по безопасности и качеству в дата-центре Verne Global, заявив, что «мы получаем от них несколько запросов в неделю».
Повышенный интерес и правда сложно отрицать. Согласно сообщению KPMG, в прошлом году 90% потребленной датацентрами энергии пришлась на криптовалютных майнеров. KPMG отмечает, что интерес таких компаний к стране будет расти и дальше.
Однако из-за непропорционального присутствия майнеров в исландской экономике спекулятивная ценность криптовалюты ставит под угрозу Исландию, согласно тому же сообщению, в котором перспективы рынка описываются как «хрупкие».
Кроме того, такая ситуация также несет определенные риски, по словам Иоганна Снорри Сигурбергссона (Johann Snorri Sigurbergsson), представителя исландской энергетической компании HS Orka. Индустрия криптовалютной добычи потребляет до 840 гигаватт-часов электроэнергии в год для поддержки своих серверов и охлаждающего оборудования, что является огромным благом для национальных электроэнергетических компаний. Это составляет от двух до трех процентов общего потребления электроэнергии на острове.
Однако опасность таит в себе не только майнинг. Реальным риском, по словам Магнуса Эйхольфура (Magnus Eyjolfur) из IT-компании Advania, является зависимость страны от другой индустрии, участников которой привлекает геотермальная энергия - алюминиевых заводов, которые используют около 70% всей электроэнергии в стране.
Исландия и правда все больше ассоциируется с майнингом криптовалют, который, безусловно, привлекает внимание властей страны. Например, в феврале этого года депутат парламента Исландии от Пиратской партии предложил ввести новый налог для майнинговых компаний.
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