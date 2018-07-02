На межбанке 27 июня объем торгов долларом увеличился на $47,5 млн до $263,1 млн

В среду, 27 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 47,5 млн долларов по сравнению с 26 июня до 263,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 24,1 млн долларов по сравнению с 26 июня до 287,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 1 коп. в среду вырос 14 коп. до уровня 26,33 UAH/USD.