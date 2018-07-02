В июне чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $24 млн

В июне чистая покупка Национальным банком на межбанке иностранной валюты составила 24 млн долларов.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре регулятора за июнь, передают Українськi Новини.

Отмечается, что снижение предложения иностранной валюты со стороны агропромышленного комплекса привело к росту волатильности обменного курса во второй половине июня.

При таких условиях НБУ сохранял свое присутствие на валютном рынке, сглаживая чрезмерные колебания обменного курса гривны и пополняя международные резервы в периоды превышения предложения валюты над спросом на нее.

НБУ в основном покупал иностранную валюту - чистая покупка составила 24 млн долларов в июне, а с начала года превысила 1,3 млрд долларов.

Как сообщали Українськi Новини, положительное сальдо интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке в мае составило 181,2 млн долларов.