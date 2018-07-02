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Евро дешевеет к доллару на политических новостях из Германии
09:22 02.07.2018 |
Курс евро в понедельник утром снижается по отношению к доллару после просьбы главы МВД Германии отправить его в отставку, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.56 EET курс евро к доллару снижался до 1,1639 доллара за евро с 1,1684 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 110,7 иены за доллар со 110,77 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 94,8 пункта.
Курс европейской валюты оказался под давлением после того, как в воскресенье глава МВД ФРГ и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер попросил отправить его в отставку с обоих постов.
В последние недели в альянсе ХДС/ХСС, который вместе с социал-демократами из СДПГ состоит в коалиционном правительстве Германии, разгорелся серьезный конфликт по теме миграционной политики. Зеехофер разработал генеральный план в сфере миграции - Masterplan Migration, который не нашел поддержки у лидера ХДС канцлера Германии Ангелы Меркель.
Определенное влияние на курс иены к доллару оказывает статистика из Японии. Так, индекс Tankan, отражающий настроения крупных производителей в стране, во втором квартале 2018 года снизился до 21 пункта с 24 пунктов в предыдущем квартале, аналитики ожидали снижения лишь до 22 пунктов.
Кроме того, в центре внимания участников торгов остается тема торговых противоречий между США и другими странами мира. Рынки опасаются, что торговые барьеры негативно отразятся на состоянии мировой экономики.
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