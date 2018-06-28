Южная Корея ужесточила контроль над счетами криптовалютных бирж

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) ужесточила правила по борьбе с отмыванием денег, которые касаются деятельности криптовалютных бирж. Об этом сообщает CoinDesk.

Согласно поправкам, банки, которые обслуживают биржи, обязаны контролировать перемещение как средств на счетах трейдеров, так и собственных активов криптовалютных площадок. Также финучреждения должны сообщать FSC о подозрительных транзакциях.

Новые правила появились после проверки трех крупных корейских банков - Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank и KEB Hana Bank. Регулятор обнаружил, что некоторые биржи перевели активы с депозитного счета инвесторов на свои собственные операционные счета.

По словам FSC, из-за отсутствия тщательного контроля биржи могут отмывать деньги или уходить от уплаты налогов, используя свои операционные счета для покупки криптовалют на зарубежных платформах.

Отметим, до внедрения новых указаний регулятора банки следили только за движением пользовательских средств.