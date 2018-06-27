Финансовые новости
- |
- 27.06.18
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ вводит с 1 августа плату за подкрепление касс банков монетами номиналов 10 и 50 коп
Национальный банк Украины (НБУ) вводит плату за подкрепление касс банков монетами 10 и 50 коп.
Согласно постановлению НБУ №71 от 25 июня, которое вступает в силу 1 августа, тариф на подкрепление касс банков разменными монетами номиналом 10 коп. - 20 грн за 1 тыс. штук, номиналом 50 коп.- 35 грн на 1 тыс. штук, тогда как номиналами 1,2,5 и 25 коп. - остается бесплатным.
В настоящее время подкрепление касс банков монетами бесплатное.
Как сообщалось, НБУ принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек. Они будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.
Как сообщалось, с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения. Сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Груша» для антикоррупционеров: Зачем Булатова отправили в Госрезерв
|Годы миротворчества. Сколько вариантов деоккупации приготовили для Донбасса
|Станет ли Украина независимой от российской энергосистемы
|Выплаты Госказначейства по НДС раскачивали межбанк 26 июня
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ вводит с 1 августа плату за подкрепление касс банков монетами номиналов 10 и 50 коп
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 27 июня составил 26.3275 грн
|Рынки акций Азии упали 27 июня 3-ю сессию подряд, до минимума за 8 месяцев
|Доллар 27 июня торгуется разнонаправленно к евро и иене на торговых рисках
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.06.18
|Остатки средств на корсчетах банков 27.06.18
Это интересно
|Xiaomi представила универсальный водонепроницаемый чехол для смартфонов
|Книгу о Ferrari оценили в 4500 фунтов стерлингов
|На украинских дорогах станут обязательными велодорожки
|Создателя читов для Overwatch на год посадили в тюрьму в Южной Корее
|Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести часть производства в Европу из-за пошлин
|Tesla сделает платным доступ к Сети из своих автомобилей
|Что делать с плохим начальником