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Курсы валют по карточным операциям на 27.06.18
11:25 27.06.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 27 июня 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.0500
|26.3158
|30.2000
|30.7692
|4.0300
|4.2500
|ОТП Банк
|26.0000
|26.2000
|30.3200
|30.5800
|Укрсоцбанк
|26.0500
|26.2500
|30.2500
|30.7500
|Ощадбанк
|25.9500
|26.3000
|29.9000
|30.7000
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.0500
|26.2500
|30.2500
|30.6200
|Укрэксимбанк
|26.0500
|26.3000
|30.4200
|31.1000
|Райффайзен Банк Аваль
|25.9740
|26.3000
|30.3030
|30.7000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
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