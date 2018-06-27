На межбанке 26 июня объем торгов долларом увеличился на $38,4 млн до $215,6 млн

Во вторник, 26 июня, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 38,4 млн долларов по сравнению с 25 июня до 215,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 31,7 млн долларов по сравнению с 25 июня до 263,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 2 коп. во вторник подрос на 1 коп. до уровня 26,19 UAH/USD.