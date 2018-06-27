25 июня объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $6,9 млн до $177,2 млн

В понедельник, 25 июня, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 6,9 млн долларов по сравнению с 22 июня до 177,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 8,6 млн долларов по сравнению с 22 июня до 231,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 6 коп. в понедельник опустился на 2 коп. до уровня 26,18 UAH/USD.





