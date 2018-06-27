Золото 27 июня торгуется у минимума за полгода после недавнего укрепления доллара

Золото дешевеет в среду утром, торгуясь у самой низкой отметки с декабря 2017 года, укрепление доллара накануне негативно отразилось на стоимости золота, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.36 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,9 доллара, или на 0,23%, до 1257 долларов за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель снижался до минимума с середины декабря 2017 года в 1255 доллара за унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,34%, до 16,195 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 94,65 пункта, при этом во вторник индекс вырос почти на 0,4%.

Напряженная ситуация в мировой торговле накануне несколько ослабла, по итогам торгов вторника биржи США выросли на 0,1-0,4%. С начала недели инвесторы были обеспокоены по поводу торговых отношений между США и КНР.

В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует запретить компаниям КНР инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ограничения коснутся не только Китая, но и других стран, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.

Более дорогой доллар негативно влияет на стоимость золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.