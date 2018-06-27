В мае доля проблемных кредитов сократилась на 0,1 п. п. до 56,09%

В мае доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,1 п. п. до 56,09% по сравнению с апрелем.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 июня общий объем выданных кредитов вырос на 2 156 млн гривен с 1,118 трлн гривен (на 1 мая) до 1,120 трлн гривен.

Из них неработающие кредиты составили 628,695 млрд гривен.

Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя по всем группам, кроме банков с частным капиталом: в госбанках - на 0,17 п. п. до 60,14%, иностранных группах - на 0,11 п. п. до 42,83%, неплатежеспособных банках - на 0,1 п. п. до 58,38%, в Приватбанке - на 0,33 п. п. до 85,07%.

В банках с частным капиталом этот показатель вырос на 0,59 п. п. до 25,38%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п. п. до 30,5%.