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В мае доля проблемных кредитов сократилась на 0,1 п. п. до 56,09%
09:33 27.06.2018 |
В мае доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,1 п. п. до 56,09% по сравнению с апрелем.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 июня общий объем выданных кредитов вырос на 2 156 млн гривен с 1,118 трлн гривен (на 1 мая) до 1,120 трлн гривен.
Из них неработающие кредиты составили 628,695 млрд гривен.
Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя по всем группам, кроме банков с частным капиталом: в госбанках - на 0,17 п. п. до 60,14%, иностранных группах - на 0,11 п. п. до 42,83%, неплатежеспособных банках - на 0,1 п. п. до 58,38%, в Приватбанке - на 0,33 п. п. до 85,07%.
В банках с частным капиталом этот показатель вырос на 0,59 п. п. до 25,38%.
Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.
Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п. п. до 30,5%.
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