Доллар слабо колеблется к мировым валютам 26 июня на сохраняющейся осторожности инвесторов

Курс доллара к мировым валютам незначительно колеблется в среду утром, инвесторы оценивают политику президента США Дональда Трампа по глобальной торговле после сообщений о планах ограничить инвестиции компаний КНР в американские технологические фирмы, а также о попытке влияния США на спрос на иранскую нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 EET курс евро к доллару уменьшался до 1,1646 доллара за евро с 1,1648 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 109,94 иены за доллар со 110,06 иены на прошлых торгах.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 94,72 пункта, ранее в среду индекс снижался. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) опускалась на 0,2 процентного пункта, до 2,878%, ранее в ходе торгов показатель рос.

"Доходность гособлигаций не послужила ориентиром доллару, поскольку не имела четкого направления. Кроме того, трудно рассчитать, будет ли администрация Трампа придерживаться еще более консервативных взглядов по вопросам торговли или предпочтет ослабить свою позицию", - считает старший валютный стратег Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), чьи слова приводит агентство Рейтер.

В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует запретить компаниям КНР инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ограничения коснутся не только Китая, но и других стран, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.

Кроме того, во вторник высокопоставленный представитель госдепартамента заявил, что США обсудят с Китаем и Индией полное прекращение ими закупок нефти из Ирана. Он также сообщил, что Вашингтон не будет делать исключений ни для каких стран после введения санкций против Ирана. Представитель госдепа напомнил, что США требуют от других стран свести к 4 ноября объем импорта иранской нефти к нулю.