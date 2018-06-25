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Остатки средств на корсчетах банков 25.06.18
10:50 26.06.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|22 июня
|47820.5
|23 июня
|51259.3
|25 июня
|51711.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 25 июня - 26,173625 грн/$1.
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