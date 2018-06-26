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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.1892 грн

11:41 26.06.2018 |

Финансы

НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.

Межбанк


Час

26.06.2018

25.06.2018

Кількість угод

Обсяг купівлі та продажу,

млн. дол. США

Середньозважений курс

Середньозважений курс

9:30

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-

-

-

10:00

-

-

-

-

10:30

10

6.48

26.1810

26.1725

11:00

72

41.46

26.1880

26.1736

11:30

162

94.24

26.1892

26.1735

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ПО РУБРИКАМ

11:40 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.06.18

11:08 Курсы валют по карточным операциям на 26.06.18

10:50 Остатки средств на корсчетах банков 25.06.18

10:07 НБУ продал 25 июня банкам депозитные сертификаты на 5 574 млн гривен

09:50 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 25.06.18

09:36 Золото продолжает дешеветь 26 июня, несмотря на опасения глобальной торговой войны

09:31 Курс доллара США продолжает снижаться к евро и иене 26 июня, юань снова подешевел

09:09 Ликвидность отсутствует у большинства криптовалют

08:14 Биржи АТР преимущественно снижаются 26 июня на обострении опасений торговой войны

07:42 Коммерческий индустриальный банк реорганизовался из ПАО в ЧАО

07:40 Биржи США закрылись 25 июня в минусе на новых опасениях торговой войны

25.06 На курсовые тренды 25 июня повлияла высокая активность участников рынка

25.06 НБУ в июне возобновил продажу валюты на межбанке

25.06 Токийский суд обязал Mt.Gox компенсировать убытки кредиторов

25.06 Секретная служба США намерена противодействовать анонимным криптовалютам

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09:24 Ефективний контроль будівництва: міф чи реальність?

08:47 Нефть дорожает 26 июня на новостях из Ливии

08:39 Производство с нуля. Получат ли ВСУ рекордное число броневиков

25.06 Нефть марки WTI слабо меняется в цене 25 июня, Brent подешевела до $74,3 за баррель

25.06 Розничные цены на светлые нефтепродукты 25 июня не изменились

25.06 Польша тестирует новый ж/д маршрут в Китай через Украину

25.06 Украина в мае нарастила выплавку стали к маю-2017 на 2,9%, заняв 14-е место в рейтинге Worldsteel

25.06 Госдолг Украины в мае сократился в долларовом выражении на 1% - Минфин

25.06 Украина обязалась вывести из эксплуатации 133 КСУ, мощностью более 50 МВт каждая – министр Минэнергоугля

25.06 Украина объявила конкурсы на советников по продаже ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша", "Индар", "Президент-отеля" и угольной "Краснолиманской"

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08:19 Минфин США: Ограничения на инвестиции могут затронуть не только Китай

08:07 Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести часть производства в Европу из-за пошлин

07:51 Власти Великобритании выкупят дом Скрипаля за 400 тыс. евро

07:46 Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Греции

25.06 Польша тестирует новый ж/д маршрут в Китай через Украину

25.06 Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США

25.06 Лилиан Мори-Паскье (Швейцария) была избрана президентом ПАСЕ

25.06 Новый турецкий султанат: почему Эрдоган победил на «мегавыборах» и что это означает

25.06 Саудовские женщины официально получили право водить машину

25.06 В ЕС создают силы быстрого кибернетического реагирования

25.06 Приднестровье отказалось выполнять резолюцию ООН по выводу российских войск

25.06 США готовят новый запрет для китайских компаний – WSJ

25.06 Шенген под угрозой. Европейские лидеры обсуждают миграцию

25.06 Эрдоган победил на выборах президента Турции - ЦИК

23.06 Канадский премьер Трюдо оштрафован за незадекларированные очки

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11:36 На украинских дорогах станут обязательными велодорожки

22.06 Украинские дороги сузят к евростандартам

21.06 Уровень теневой экономики в Украине в 2017г снизился до 33% ВВП - МЭРТ

21.06 Киевсовет решил музеефицировать артефакты на Почтовой площади без разрыва инвестдоговора

21.06 Минрегионстрой отменил обязательное проектирование мусоропроводов в жилых домах

21.06 Потребительское доверие в Украине снизилось впервые за полтора года - Nielsen

20.06 Въезд в центр Киева предлагают сделать платным

20.06 Украина поднялась в рейтинге цифровой конкурентоспособности

18.06 Украинцы будут отдыхать с 28 июня по 1 июля, суббота, 23 июня, является рабочей

18.06 Суд обязал застройщиков снести многоквартирный дом в Деснянском районе Киева как объект самовольного строительства

15.06 Киевтеплоэнерго требует в суде от Нафтогаза признать заключенными договоры о поставках газа

14.06 Киевсовет обнародовал список улиц, где могут разрешить ездить со скоростью 80 км/ч

14.06 НКРЭКУ выдала лицензии на производство электрической и тепловой энергии для Киевтеплоэнерго

14.06 Украину избрали в экономико-социальный совет ООН

13.06 Совет ЕС рассмотрит выделение ЕС €1 млрд макрофинансовой помощи Украине 26 июня

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07:57 Генсек Совета Европы попросил Путина освободить Сенцова

25.06 Ромские погромы: Почему «радикалы» работают против Украины

25.06 Гонки сумасшедших. Как Пасечник опять обскакал Захарченко

23.06 Миротворчество под выборы. Когда Тимошенко предложит прямые переговоры с Путиным

22.06 Поправка преткновения. Почему Антикоррупционный суд невозможно запустить без скандала

22.06 Венгрия дала согласие на саммит Украина-Грузия-НАТО, но блокирует двусторонний саммит

22.06 Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании

22.06 Александр Куць назначен новым главой Донецкой ОВГА

22.06 Законопроект о «цензуре» в Интернете: Почему активисты против усиления кибербезопасности

22.06 Глава Верховного Суда Данишевская заявляет об уменьшении количества визитов в Администрацию после избрания на должность

22.06 Голова Мінфіну Оксана Маркарова: Це державна служба, а не бізнес, де можна просто встати і піти

22.06 Умерили пыл. Почему все попытки «гибридов» подобраться к Мариуполю обречены на провал

22.06 СНБО Украины расширил санкционные списки физических и юридических лиц

21.06 Мэрские «шатуны»: Когда городские советы накроет предвыборный психоз

21.06 Чего ждать Донецкой области от сменщика Жебривского

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11:36 На украинских дорогах станут обязательными велодорожки

11:01 Создателя читов для Overwatch на год посадили в тюрьму в Южной Корее

08:07 Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести часть производства в Европу из-за пошлин

25.06 Tesla сделает платным доступ к Сети из своих автомобилей

25.06 Что делать с плохим начальником

25.06 Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США

25.06 Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получил экран Full HD+ с вырезом

25.06 Внедорожник Chevrolet Blazer возродился в виде кроссовера

25.06 Vivo и Qualcomm создают передовые антенны для 5G-смартфонов

25.06 Xiaomi Mi Pad 4: первый в мире планшет на процессоре Snapdragon 660

23.06 «Криптовалютный» проект Turcoin стамбульской компании Hipper оказался финансовой пирамидой

23.06 Tesla строит гигантские «палатки» для того, чтобы нарастить темпы производства Model 3

23.06 Глава ЦБ Швейцарии: блокчейн слишком примитивен

22.06 В США мониторинг дорожного движения хотят доверить дронам

22.06 CEO Stratfor: в будущем спецслужбы России, Китая и США взломают блокчейн

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25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

07.05 Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

05.05 Что нужно знать о поиске работы после увольнения

05.05 Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

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