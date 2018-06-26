Золото продолжает дешеветь 26 июня, несмотря на опасения глобальной торговой войны

Стоимость золота сохраняет негативную динамику во вторник, на фоне опасений за глобальные торговые отношения инвесторы отдают предпочтение гособлигациям США, а не драгоценному металлу, свидетельствуют комментарии экспертов и данные торгов.

По состоянию на 8.55 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,5 доллара, или на 0,28%, до 1265,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,08%, до 16,32 доллара за унцию.

Тема торговых разногласий между США и другими странами мира остается в центре внимания рынков. Американские СМИ в понедельник сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует запретить китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что эти сообщения фейковые. По его словам, ограничения на инвестиции в США могут затронуть не только Китай, но и другие страны, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.

Неопределенность традиционно увеличивает спрос на более надежные активы, к которым относятся гособлигации США, японская иена и золото. Однако сейчас участники рынка предпочитают покупкам золота государственные ценные бумаги и валюту.

Старший сырьевой брокер RJO Futures Боб Хаберкорн (Bob Haberkorn), чьи слова приводит агентство Рейтер, отмечает, что сейчас деньги инвесторов идут в долговые ценные бумаги. "Цены на сырьевые товары в целом находятся под давлением из-за угроз введения пошлин", - добавил эксперт.