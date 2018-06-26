Курс доллара США продолжает снижаться к евро и иене 26 июня, юань снова подешевел

Доллар США продолжает дешеветь по отношению к иене и евро на фоне растущих рисков в мировой торговле.

Курс доллара к иене опустился к 9:07 EET во вторник до 109,58 иены по сравнению с 109,77 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара евро/иена торгуется на уровне 128,3 иены против 128,48 иены накануне.

Курс евро относительно доллара вырос до $1,1709 по сравнению с $1,1704 по итогам сессии в понедельник.

Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику американской валюты к 16 основным валютам мира, опустился в ходе торгов на 0,07%.

Как сообщалось ранее, США могут ограничить возможности китайских фирм в плане инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.

The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к "важным отраслевым технологиям".

Ранее власти США сообщили о возможности повышения ввозных пошлин на автомобили европейского производства, и министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о готовности отреагировать на такой шаг ответными мерами.

"Если США вновь ударят по нам введением 20%-ной пошлины, теперь на импорт европейских автомобилей, мы опять ответим", - сказал министр.

"Об ответных мерах теперь говорят не только в Китае, но и в Европе, что пугает инвесторов, - говорит старший рыночный аналитик Shinkin Asset Management Джун Като. - Рынки неминуемо будут приходить к менее рисковым активам".

Тем временем курс юаня к доллару опустился на 0,4%, вновь обновив минимум за 5 с половиной месяцев - 6,5180 юаня за $1 против 6,4893 накануне. Эксперты Commerzbank ожидают, что власти КНР позволят юаню опуститься еще ниже.