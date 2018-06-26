Ликвидность отсутствует у большинства криптовалют

Исследование компании Diar криптовалютный рынок в настоящее время накрепко связан с ростом и падением биткоина. На рынке присутствует 1600 криптовалют, а 55% объема торгов приходится всего на пять криптовалют - BTC, XRP, ETH, BCH и LTC и еще 17% на Tether USD.

Согласно исследованию Diar суточный объем торгов у трети всех криптовалют (542 монеты) составляет менее $1 000. У 803 токенов или 49,3% (вместе с менее ликвидными токенами из предыдущей категории) объем торгов не превышает $10 000 долларов, а у 1 096 токенов (67,3%) он не больше $100 000.

И только у 15,3% криптовалют суточный объем торгов составляет $1 млн долларов или выше, а $5 млн или выше у 6,3% монет.



