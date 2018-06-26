Национальный банк Украины (НБУ) в июне возобновил продажу валюты на межбанке - за период с 11 по 23 июня он продал $57,5 млн.

Согласно данным центробанка, в период с 11 по 15 мая он продал $24 млн, купил - $20 млн. По процедуре выбора наилучшей цены покупки/продажи иностранной валюты (Matching) НБУ купил $20 млн, продал - $13 млн, еще $11 млн продал в ходе интервенции по единому курсу.

В период с 18 по 23 июня регулятор купил в форме интервенции по единому курсу $30 млн, продал - $33,5 млн (Matching).

С 16 апреля по 11 июня НБУ только покупал валюту.

Всего с начала года НБУ купил $1,776 млрд, продал -$512,3 млн.

