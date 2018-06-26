Токийский суд обязал Mt.Gox компенсировать убытки кредиторов

Кредиторы взломанной в 2014 году биткоин-биржи MtGox смогут вернуть свои средства в биткоинах в начале-середине 2019 года - токийский суд принял решение приостановить процедуру банкротства компании и начать процесс гражданской реабилитации. Ходатайство об этом было подано в октябре 2017 года.

По словам доверительного управляющего биржи MtGox Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi), процесс гражданской реабилитации дает возможность вернуть биткоины, а не денежную компенсацию за них по цене, существовавшей на момент взлома (около $440 за монету), что предусмотрено процедурой банкротства.

Кобаяси также подтвердил, что он перестает продавать биткоины и биткэши со счетов закрытой биржи для расчетов с кредиторами компании, как он делал это ранее.

В период с декабря 2017 года по февраль 2018 года он продал монет на сумму в $400 млн. Он утверждает, что ликвидировал активы таким образом, чтобы не повлиять на их стоимость. Однако многие аналитики связывают с этой массовой продажей монет падения цены биткоина.

Следующее заседание кредиторов для отчета о состоянии процесса гражданской реабилитации намечено на 26 сентября 2018 года. Тем не менее, поскольку на счетах биржи находится 137 890.96 BTC (около $880 млн по текущему курсу) или 0.807% всех существующих биткоинов, любое распределение этих средств может повлиять на рынки криптовалют в течение следующего года.