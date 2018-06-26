Финансовые новости
- |
- 26.06.18
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Токийский суд обязал Mt.Gox компенсировать убытки кредиторов
17:40 25.06.2018 |
Кредиторы взломанной в 2014 году биткоин-биржи MtGox смогут вернуть свои средства в биткоинах в начале-середине 2019 года - токийский суд принял решение приостановить процедуру банкротства компании и начать процесс гражданской реабилитации. Ходатайство об этом было подано в октябре 2017 года.
По словам доверительного управляющего биржи MtGox Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi), процесс гражданской реабилитации дает возможность вернуть биткоины, а не денежную компенсацию за них по цене, существовавшей на момент взлома (около $440 за монету), что предусмотрено процедурой банкротства.
Кобаяси также подтвердил, что он перестает продавать биткоины и биткэши со счетов закрытой биржи для расчетов с кредиторами компании, как он делал это ранее.
В период с декабря 2017 года по февраль 2018 года он продал монет на сумму в $400 млн. Он утверждает, что ликвидировал активы таким образом, чтобы не повлиять на их стоимость. Однако многие аналитики связывают с этой массовой продажей монет падения цены биткоина.
Следующее заседание кредиторов для отчета о состоянии процесса гражданской реабилитации намечено на 26 сентября 2018 года. Тем не менее, поскольку на счетах биржи находится 137 890.96 BTC (около $880 млн по текущему курсу) или 0.807% всех существующих биткоинов, любое распределение этих средств может повлиять на рынки криптовалют в течение следующего года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в мае сократился в долларовом выражении на 1% - Минфин
|Ромские погромы: Почему «радикалы» работают против Украины
|Гонки сумасшедших. Как Пасечник опять обскакал Захарченко
|Миротворчество под выборы. Когда Тимошенко предложит прямые переговоры с Путиным
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На курсовые тренды 25 июня повлияла высокая активность участников рынка
|НБУ в июне возобновил продажу валюты на межбанке
|Токийский суд обязал Mt.Gox компенсировать убытки кредиторов
|Секретная служба США намерена противодействовать анонимным криптовалютам
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 25 июня составил 26.1736 грн
|Депозитные ставки для физлиц 25.06.18
Это интересно
|Tesla строит гигантские «палатки» для того, чтобы нарастить темпы производства Model 3
|Глава ЦБ Швейцарии: блокчейн слишком примитивен
|В США мониторинг дорожного движения хотят доверить дронам
|CEO Stratfor: в будущем спецслужбы России, Китая и США взломают блокчейн
|Nissan «заморозила» разработку водородного автомобиля
|Чип Huawei Kirin 1020 будет вдвое быстрее Kirin 970
|Компания Volvo представила седан S60 нового поколения