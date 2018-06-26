Секретная служба США намерена противодействовать анонимным криптовалютам

Заместитель помощника директора отдела расследований Секретной службы США Роберт Нови обратился к Конгрессу США с просьбой принять необходимые меры для противодействия использованию анонимных криптовалют, включая Monero и ZCash, в нелегальной деятельности.

«Нам стоит рассмотреть возможность принятия дополнительных законодательных или регуляторных мер для корректного реагирования на вызовы, связанные с анонимными криптовалютами», - подчеркнул он в письменных показаниях для подкомитета по вопросам противодействия терроризму и отмыванию денег в составе Комитета по финансовым услугам Палаты представителей.

Нови также детализировал свою просьбу, запросив расширенные полномочия для правоохранительных органов, которые бы позволили им изымать «цифровые доказательства» у частных предприятий, даже если последние отказываются предоставлять данные пользователей.

Он также раскритиковал специальные технологии, такие как микшеры, которые помогают скрывать отправителя и получателя средств в традиционных публичных блокчейнах.