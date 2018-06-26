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Секретная служба США намерена противодействовать анонимным криптовалютам
17:30 25.06.2018 |
Заместитель помощника директора отдела расследований Секретной службы США Роберт Нови обратился к Конгрессу США с просьбой принять необходимые меры для противодействия использованию анонимных криптовалют, включая Monero и ZCash, в нелегальной деятельности.
«Нам стоит рассмотреть возможность принятия дополнительных законодательных или регуляторных мер для корректного реагирования на вызовы, связанные с анонимными криптовалютами», - подчеркнул он в письменных показаниях для подкомитета по вопросам противодействия терроризму и отмыванию денег в составе Комитета по финансовым услугам Палаты представителей.
Нови также детализировал свою просьбу, запросив расширенные полномочия для правоохранительных органов, которые бы позволили им изымать «цифровые доказательства» у частных предприятий, даже если последние отказываются предоставлять данные пользователей.
Он также раскритиковал специальные технологии, такие как микшеры, которые помогают скрывать отправителя и получателя средств в традиционных публичных блокчейнах.
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