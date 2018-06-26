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Доллар дешевеет к евро и иене 25 июня, юань упал до минимума с прошлого года
16:37 25.06.2018 |
Курс доллара США умеренно опускается к иене и евро на опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.
Курс доллара к иене опустился к 15:12 EET в понедельник до 109,58 иены по сравнению с 109,97 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара евро/иена торгуется на уровне 128,15 иены против 128,13 иены накануне.
Курс евро относительно доллара выросл до $1,1694 по сравнению с $1,1651 по итогам сессии в пятницу.
Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику американской валюты к 16 основным валютам мира, опустился в ходе торгов на 0,14%.
Как сообщалось ранее, США могут ограничить возможности китайских фирм в плане инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.
The Wall Street Journal написала со ссылкой источники, что Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к "важным отраслевым технологиям".
О новых шагах Вашингтона, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца недели, пишет WSJ.
Такие новости являются негативным фактором для доллара и позитивным - для иены, которая считается защитным активом.
Тем временем курс юаня к доллару опустился до минимального уровня с декабря на решении Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) снизить норму резервирования для ряда банков. Этот шаг, как ожидается, высвободит китайским банкам более $100 млрд.
Так, НБК с 5 июля уменьшит норму резервирования для крупных коммерческих банков на 0,5 процентного пункта, что высвободит порядка 500 млрд юаней ($77 млрд). Сокращение нормы резервирования для небольших банков, как ожидается, высвободит еще 200 млрд юаней ($30,8 млрд).
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