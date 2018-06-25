Иена дорожает к доллару 25 июня до двухнедельного максимума на торговых опасениях

Курс иены уверенно растет в понедельник по отношению к доллару, поскольку опасения относительно возможности глобальной торговой войны увеличивают спрос на более надежные активы, к которым традиционно относится японская валюта, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.52 EET курс доллара к иене снижался до 109,47 иены за доллар со 109,97 иены на прошлых торгах. При этом ранее в ходе торгов он снижался до 109,45 иены за доллар, что является минимальной отметкой с 11 июня. Курс евро к доллару стабилен и находился на уровне пятничного закрытия в 1,1654 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 94,53 пункта.

Участники торгов в понедельник продолжают отыгрывать новости, связанные с торговыми ограничениями США в отношении других стран. Так, СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует предпринять меры, запрещающие китайским компания инвестировать в технологические фирмы в США, а также блокировать дополнительный экспорт технологий в Пекин.

Кроме того, в пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. "Курс доллара к иене является нестабильным с момента начала торгового спора между США и ЕС. Любой позитивный прорыв в торговых переговорах способствовал бы покупкам доллара, но пока этого не происходит", - приводит агентство Рейтер слова руководителя отдела валютных торгов Societe Generale в Токио Кюсуке Сузуки (Kyosuke Suzuki).